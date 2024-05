Unilever: import en export met Rusland sinds oorlog gestopt

Unilever heeft sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne geen producten meer uit Rusland geïmporteerd of naar Rusland geëxporteerd, benadrukt het levensmiddelenconcern donderdag. Daarmee reageert het bedrijf op eerdere berichtgeving van RTLZ, die meldde dat het concern sinds begin 2022 nog zeker 200 miljoen euro van Unilever Rusland heeft ontvangen.

“Vorig jaar heeft Unilever als onderdeel van maatregelen om onze Russische activiteiten in te perken en af te splitsen, verschillende stappen ondernomen om onze economische bijdrage aan de Russische staat te minimaliseren”, stelt het concern. Unilever meldt ook dat het eenmalige betalingen voor intellectuele-eigendomsrechten heeft gedaan, die zijn opgenomen in de financiële verslagen van Unilever Rusland.

RTL Z meldde op basis van eigen onderzoek dat de royalty’s met miljarden roebels tegelijk naar het hoofdkantoor stromen, voor een groot deel via Nederland. De zender baseert zich op de jaarrekening van het Russische dochterbedrijf over 2023. Het geld komt dus niet binnen uit Rusland via dividenduitkeringen, maar wel door de Russische tak te laten betalen voor het gebruik van intellectueel eigendom, zoals merken en recepten.