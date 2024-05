Installateurs zien geen stagnatie in de verkoop van warmtepompen

Nederlanders laten dit jaar nog op grote schaal warmtepompen installeren. Van een stagnatie in de markt is geen sprake, zeggen grote installatiebedrijven.

Marktleider Heattransformers zegt dit eerste kwartaal aanzienlijk meer warmtepompen te installeren dan vorig jaar. Volgens een woordvoerder van het bedrijf uit Woerden hebben groothandels grote voorraden warmtepompen aangelegd toen de leveringen dreigden te stagneren, eerst door corona, vervolgens door de blokkade in het Suezkanaal en daarna de oorlog in Oekraïne. “Die voorraden moeten worden afgebouwd. Maar wij hebben in het eerste kwartaal van dit jaar vier maal zo veel warmtepompen geïnstalleerd als twee jaar geleden.” Het installatiebedrijf van Eneco bevestigt dit: “Wij zien geen stagnatie. Er is nog genoeg belangstelling voor warmtepompen.”

Woensdag meldde de Vereniging Waterpompen dat de verkoop van warmtepompen stagneert door lage gasprijzen, politieke onzekerheid en zorgen over het volle stroomnet. De branchevereniging houdt alleen de verkoopcijfers bij van fabrikanten. De cijfers geven niet het aantal installaties bij eindgebruikers weer.