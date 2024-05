Voormalig topman PostNL België: er valt mij niets te verwijten

Rudy van Rillaer, de oud-topman van PostNL België, hoorde donderdag in de rechtbank van Antwerpen vrijspraak tegen zich eisen. Twee jaar geleden hebben de Belgische autoriteiten hem nog korte tijd vastgezet, vanwege zijn mogelijke betrokkenheid bij misstanden binnen het bedrijf dat hij toen nog leidde. “Ik heb twee jaar moeten wachten tot deze rechtszaak”, vertelt hij aan het ANP. “Ik blijf erbij dat er niets te verwijten is aan mij.”

De rechtbank in Antwerpen behandelt donderdag en vrijdag een zaak tegen de Belgische tak van PostNL. Twee onderdelen, PostNL Cargo en PostNL Pakketten, zouden volgens justitie te veel gezag hebben gehad over personeel dat werd ingezet via onderaannemers. Het Openbaar Ministerie heeft enkel straffen geëist tegen deze onderdelen, in de vorm van geldboetes met een totale waarde van ruim 24 miljoen euro. PostNL Holding en twee topbestuurders gaan wat justitie betreft vrijuit. Onder wie dus Van Rillaer

De voormalig topman heeft uitgekeken naar de behandeling van de zaak. “Persoonlijk en emotioneel gezien moet hier een einde aan komen. Ik draag dit kruis al twee jaar, ten onrechte”, stelt Van Rillaer. Toch lijkt hij pas gerustgesteld als de rechter zijn vonnis heeft uitgesproken, ondanks de vrijspraak-eis van het OM op donderdag. “Ik kan er nu moeilijk iets over zeggen. Het is hopen en wachten.”

Van Rillaer werd eind maart 2022 opgepakt. Dat gebeurde na invallen van de Belgische justitie in drie depots van PostNL. Hij werd destijds verdacht van het leidinggeven aan een criminele organisatie en er zou ook sprake zijn van mensenhandel en valsheid in geschrifte. Een week later werd Van Rillaer weer vrijgelaten.