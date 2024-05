VodafoneZiggo verliest opnieuw veel klanten met vaste aansluiting

VodafoneZiggo is in het eerste kwartaal van dit jaar 26.600 consumenten met een vaste aansluiting als klant kwijtgeraakt. Dat komt onder meer door de sterke concurrentie op die markt. Het aantal zakelijke klanten met internetaansluitingen steeg met 3100.

VodafoneZiggo groeide ook opnieuw in de mobiele markt. Het aantal mobiele abonnementen groeide in het eerste kwartaal met ruim 22.000.

Volgens financieel topman Ritchy Drost ligt het bedrijf op koers om de financiële doelstellingen van dit jaar te halen. “Afgelopen kwartaal hebben we mooie diensten toegevoegd zoals Apple TV+ en Storytel, maar ook Italiaans topvoetbal en Top Rank Boxing geïntroduceerd bij Ziggo Sport. Ik kijk bovendien enorm uit naar het volgende voetbalseizoen, waarin iedereen zijn favoriete clubs in de UEFA Champions League, de UEFA Europe League en de UEFA Conference League exclusief via Ziggo Sport kan volgen.”

Vanaf augustus heeft Ziggo Sport drie jaar lang de exclusieve uitzendrechten voor de UEFA Champions League, de UEFA Europa League en de UEFA Conference League. Daarmee komen de drie grote Europese clubcompetities voor het eerst onder één dak.