Overwinning voor chemieconcern Monsanto, miljoenenboete vernietigd

Het hof van beroep van de Amerikaanse staat Washington heeft woensdag een vonnis van 185 miljoen dollar tegen chemieconcern Monsanto, onderdeel van het Duitse Bayer, vernietigd. Dit is de tweede grote juridische overwinning in twee weken voor het bedrijf dat in veel rechtszaken verwikkeld is.

Veel van de zaken gaan over onkruidverdelger Roundup, die het omstreden bestanddeel glyfosaat bevat, maar in deze zaak gaat het om blootstelling aan zogeheten polychloorbifenylen (PCB’s). Dat zijn chemische stoffen waarvan het gebruik en de productie sinds 2001 wereldwijd verboden zijn. Maar er zijn nog altijd apparaten en toepassingen in omloop waarin ze zitten.

Drie voormalige docenten van een school in de omgeving van Seattle klaagden Monsanto aan omdat ze hersenschade zouden hebben opgelopen door blootstelling aan de giftige chemicaliën van het bedrijf. Ze zeiden dat de stoffen vrijkwamen uit de fittingen van lampen waarin de PCB’s waren verwerkt. Monsanto had de stoffen geleverd.

Het hof van beroep was het met Bayer eens dat de rechtbank de wetten van Missouri, waar Monsanto gevestigd is, onjuist had toegepast. Daardoor was het mogelijk geworden om claims in te dienen tientallen jaren nadat het bedrijf in 1977 was gestopt met het produceren van PCB’s.