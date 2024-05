ING op kop in lagere AEX, DSM-Firmenich zakt na cijfers 

ING behoorde donderdag tot de grote winnaars in de AEX-index op het Damrak. De bank zag de winst in het eerste kwartaal minder sterk afnemen dan analisten hadden gevreesd. ING zag de rente-inkomsten dalen, maar de inkomsten uit provisies namen aanzienlijk toe. Volgens topman Steven van Rijswijk zijn de inkomsten van de bank daarmee over de gehele linie “sterk” gebleven. Om de aandeelhouders te belonen gaat ING voor 2,5 miljard euro aan eigen aandelen inkopen. Het aandeel werd 4,8 procent hoger gezet.

DSM-Firmenich zakte 4 procent. Het voedings- en gezondheidsbedrijf boekte iets minder omzet, maar zag de verkoopvolumes wel weer aantrekken. De aangepaste winst nam echter af. Het Nederlands-Zwitserse fusiebedrijf handhaafde verder de verwachtingen voor het hele jaar. Ook is het bedrijf begonnen met het proces om de tak voor ingrediënten en vitamines voor diervoeding af te stoten. In februari werd die afsplitsing al aangekondigd.

De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent lager op 875,56 punten. Op woensdag, de Dag van de Arbeid, was de Amsterdamse beurs gesloten. Ook de meeste andere Europese markten waren dicht. De MidKap won 0,3 procent tot 918,10 punten. De beurs in Frankfurt bleef onveranderd en Parijs verloor 0,5 procent. Londen won 0,3 procent.