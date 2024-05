Vervoerders kunnen nog zonder controle Verenigd Koninkrijk in

Het overgrote deel van de vrachtwagens met bloemen, planten, vlees, vis en zuivel kan ook deze week gewoon nog zonder problemen naar het Verenigd Koninkrijk. Slechts enkele chauffeurs worden eruit gepikt voor een fysieke controle van hun lading, zeggen Nederlandse exporteurs en transporteurs. Dat zou sinds dinsdag wel verplicht zijn voor vrachtwagens met deze ladingen.

De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV), de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB) en transportbedrijf Joh. van der Haas vermoeden dat de Britten meer tijd nodig hebben om zich op de wijziging voor te bereiden. Ze verwachten dat de controles de komende weken toenemen.

“Ik denk dat ze per dag of week het percentage gaan opvoeren, terwijl nu al 100 procent zou moeten worden gecontroleerd”, zegt VGB-directeur Matthijs Mesken. “Dat is het bij lange na niet, eerder mondjesmaat. Dat horen we ook van onze Engelse collega’s. Voor nu zijn we daar alleen maar blij mee.”