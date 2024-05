Uber-rivaal Bolt haalt geld op voor voorbereiding beursgang

Uber-rivaal Bolt heeft 220 miljoen euro krediet veiliggesteld. Het geld moet het Estse mobiliteitsbedrijf helpen zich voor te bereiden op een beursgang. “De financiering biedt ons extra flexibiliteit, terwijl we eraan werken om ons bedrijf klaar te maken voor een beursintroductie”, zei topman en oprichter Markus Villig.

Bolt biedt taxivervoer, maaltijdbezorging en scooterverhuur aan in meer dan 45 landen, voornamelijk in Europa en Afrika. In Nederland is Bolt vooral bekend als taxiplatform. Bij een financieringsronde in 2022 werd het bedrijf gewaardeerd op 7,4 miljard euro.

In 2022 leed Bolt een nettoverlies van 72 miljoen euro op een omzet van 1,26 miljard euro, volgens de laatste gegevens van het bedrijf. Bolt trok vorig jaar juli een nieuwe financieel directeur aan van het Britse fintechbedrijf Revolut en verklaarde destijds in 2024 winstgevend te willen zijn. Topman Villig zei vorig jaar in een interview met persbureau Reuters het bedrijf in 2025 naar de beurs te willen brengen.