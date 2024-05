Werkgevers vinden ultimatum zwaarwerkregeling ‘voorbarig’

VNO-NCW, MKB-Nederland en de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) vinden het ultimatum van de vakbonden over de vroegpensioenregeling voor mensen met zware beroepen “voorbarig”. “De oplossingen hadden er al kunnen liggen”, schrijven de ondernemersorganisaties in een brief aan hun leden.

Woensdag hebben FNV, CNV en VCP een ultimatum gesteld aan de Staat, omdat ze willen dat die meer doet om tot een permanente regeling te komen voor mensen met zware beroepen die eerder met pensioen willen. De huidige Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) loopt eind volgend jaar af. Als de Staat niet meer doet, volgen er mogelijk acties en stakingen in verschillende sectoren.

“Wij kunnen dit niet anders zien dan enkel koersen op acties en het niet serieus nemen van gemaakte afspraken en constructief overleg”, staat in de brief. “Daarmee laten zij de mensen om wie het gaat in de kou staan.”

De onderhandelingen over een nieuwe regeling klapten al in december en sindsdien is er volgens vakbond FNV geen vooruitgang geboekt. De werkgevers wijzen erop dat demissionair minister Carola Schouten (Pensioenen) afgelopen maand heeft afgesproken om met de vakbonden en werkgevers na 1 mei in gesprek te gaan.

“In de afgelopen weken – zo was ook afgesproken – hebben technische en informele gesprekken plaatsgevonden tussen het ministerie, vakorganisaties en werkgeversorganisaties. Deze gesprekken lopen de komende tijd door. FNV heeft ervoor gekozen niet bij deze informele gesprekken te zijn, ondanks de gemaakte afspraken”, stellen de werkgevers. Zij noemen het “onbegrijpelijk” dat er een ultimatum wordt gesteld nog voordat de afgesproken gesprekken tussen de minister en de voorzitters zijn gestart.

Het ultimatum loopt af op 14 mei om 16.30 uur. Als de Staat niet meer doet, beginnen de eerste acties in mei en juni, volgens de bonden. Die zullen dan nog kleinschalig zijn in de vorm van werkonderbrekingen van een paar uur, maar kunnen uitgroeien tot langdurige stakingen, zei FNV-bestuurder Piet Rietman eerder deze week.

Door de RVU kunnen mensen die langdurig zwaar werk doen eerder met pensioen. Zij hebben recht op een uitkering om de periode tot aan de AOW-leeftijd te overbruggen. Die regeling is nu alleen beschikbaar voor werknemers die geboren zijn tussen 1955 en 1961. De groep mag tot drie jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd stoppen met werken om gebruik te maken van de RVU.