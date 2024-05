Blokker stelt toekomst veilig door akkoord met geldverstrekker

Blokker heeft een akkoord bereikt over een belangrijke herfinanciering, waardoor de toekomst van de winkelketen is veiliggesteld. Dankzij de lening kan de keten de komende jaren haar plannen bekostigen en hoeft Blokker niet te worden verkocht.

Topman Ynse Stapert van Blokker-eigenaar Mirage Retail Group noemt de deal “heel belangrijk” en zegt “de toekomst van Blokker nu met vertrouwen tegemoet te zien”. “De verkoop van Blokker is hierdoor niet meer aan de orde.”

Bij Blokker, dat in Nederland meer dan vierhonderd winkels en ruim 4000 werknemers telt, rommelde het de laatste tijd. In enkele maanden tijd vertrokken drie directeuren bij de winkelketen. Dat is vaak geen goed teken bij een bedrijf dat geld nodig heeft.

Mirage nam in 2019 de toen verlieslatende keten over van de familie Blokker. In oktober vorig jaar meldde Mirage dat Blokker geen verlies meer leed. “Wij kijken vooral naar de operationele resultaten, dat is voor Blokker dit jaar nul”, was de boodschap toen.

Maar er was nog wel geld nodig voor de komende jaren. Stapert zei in februari dat Mirage “er alles aan doet om de continuïteit van Blokker veilig te stellen”. Hij overwoog toen ook om het bijna 130 jaar oude Blokker te verkopen en had al “een selecte groep mogelijke kopers” benaderd.

De nieuwe lening met een looptijd van drie jaar wordt verstrekt door Gordon Brothers. Deze Amerikaanse geldverstrekker toonde zich bereid tot een speciale werkkapitaalfinanciering op basis van de winkelvoorraad. Hierdoor is er meer geld beschikbaar naarmate Blokker bijvoorbeeld extra voorraad opbouwt voor het drukkere vierde kwartaal. “Nederlandse banken waren daar in onze situatie niet toe bereid”, zegt Stapert.

Mirage zit in Nederland ook achter de ketens Intertoys en Miniso. Eerder wilde het bedrijf ook Intertoys verkopen, maar zag daar uiteindelijk van af. Vorige maand maakte Mirage bekend dat Intertoys een meerjarige financiering had afgesloten bij Rabobank. Mirage was ook de eigenaar van elektronicaketen BCC, die vorig jaar failliet ging. Daar lukte het niet om de keten weer financieel gezond te maken.

De situaties van BCC en Blokker zijn volgens Stapert niet te vergelijken. Blokker trekt volgens hem nog steeds veel bezoekers. Door meer op producten van het eigen merk in te zetten, werkt de keten aan het vergroten van de marges. Verder wil Blokker komende jaren verder werken aan het samenspel tussen online- en offlineverkoop. Er kan op iets langere termijn misschien ook weer naar uitbreiding van het aantal winkels worden gekeken, denkt Stapert.