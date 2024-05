Franse justitie onderzoekt TotalEnergies om terreuraanval

De Franse justitie is een onderzoek gestart naar olie- en gasconcern TotalEnergies. Het Franse bedrijf heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan dood door schuld tijdens een jihadistische aanval in Mozambique in 2021.

Het onderzoek volgt op een juridische klacht ingediend door families van slachtoffers en mensen die de aanval hebben overleefd. TotalEnergies zou personeel dat werd ingeschakeld voor een groot gasproject in het land niet voldoende hebben beschermd. Ook zou TotalEnergies geen brandstof hebben geleverd voor helikopters om mensen te evacueren.

Deze situatie ontstond nadat militanten, gelieerd aan terreurgroep IS, op 24 maart 2021 tientallen mensen doodden in de Mozambikaanse havenstad Palma. De aanval in de provincie Cabo Delgado duurde meerdere dagen en kostte honderden mensen het leven. Sommige slachtoffers werden onthoofd en duizenden mensen vluchtten uit hun huizen.

TotalEnergies is het niet eens met de beschuldigingen. Een woordvoerder van TotalEnergies, die zaterdag door het Franse persbureau AFP werd benaderd, herhaalde een eerdere verklaring waarin staat dat het bedrijf “de beschuldigingen resoluut afwijst”. Hij zei dat de teams in Mozambique dringende hulp hadden verleend en de evacuatie van 2500 mensen uit de fabriek mogelijk hadden gemaakt, onder wie burgers, personeel, aannemers en onderaannemers.