Schiphol verwacht weer druk, maar beheersbaar vakantieweekend

Schiphol verwacht wederom een druk weekend vanwege de meivakantie. Inmiddels keren vakantiegangers ook terug, waardoor het bij de paspoortcontroles drukker kan zijn. “We verwachten dat het druk wordt, maar beheersbaar”, voorziet een woordvoerder.

De luchthaven verwacht tijdens de meivakantie dagelijks 70.000 reizigers te vervoeren, met mogelijk een uitschieter naar 80.000 reizigers per dag. Reizigers die terugkomen en hun paspoort moeten laten zien, kunnen in wat langere rijen terechtkomen, zegt de woordvoerder.

Eerder zei Schiphol dat deze meivakantie naar verwachting 10 procent drukker zou worden vergeleken met vorig jaar. Personeelstekorten op de luchthaven bij onder meer de beveiliging zorgden twee jaar geleden voor lange rijen tijdens vakantieperiodes. Financieel topman Robert Carsouw zei in februari dat de luchthaven veel beveiligers had aangenomen om nieuwe chaos zoals in de zomer van 2022 te voorkomen.