Apple wint na kwartaalcijfers, banenrapport stuwt beurzen New York

Techbedrijf Apple heeft vrijdag aan beurswaarde gewonnen na goed ontvangen kwartaalresultaten. De omzetdaling als gevolg van mindere iPhone-verkopen was minder erg dan analisten hadden verwacht. Ook kondigde Apple aan om voor 110 miljard dollar aan eigen aandelen in te kopen, een beloning voor de aandeelhouders.

Het aandeel Apple sloot 6 procent hoger. Daarmee is het beurszwaargewicht ruim 2,8 biljoen dollar waard.

Optimisme had de overhand op Wall Street, dankzij nieuwe cijfers over de banenmarkt die de overheid publiceerde. Daaruit kwam naar voren dat de arbeidsmarkt in april in het traagste tempo van de afgelopen zes maanden was gegroeid. Dat vergroot volgens beleggers de kans op een renteverlaging door de Federal Reserve.

Cijfers van onderzoeksbureau ISM wezen ook op krimp in de dienstensector van de VS. Dat droeg verder bij aan het beeld van een afkoelende economie die renteverlagingen waarschijnlijker maakt.

De Dow-Jonesindex won 1,2 procent tot 38.675,68 dollar. De bredere S&P 500 steeg 1,3 procent tot 5127,79 dollar en de Nasdaq steeg 2 procent tot 16.156,33 dollar.

Amgen was een andere opvallende stijger. Het biotechnologiebedrijf verraste beleggers in positieve zin met zijn omzet- en winstcijfers. Ook gaat een onderzoek naar een nieuw afslankmiddel een nieuwe fase in. Het aandeel sprong bijna 12 procent omhoog.

Ook Booking Holdings maakte goede sier met zijn resultaten in het eerste kwartaal en won 3 procent. Het moederbedrijf van Booking.com verwerkte meer boekingen en hield daar ook meer geld aan over. De winst steeg hard. Branchegenoot Expedia stelde juist teleur met zijn prognoses voor dit boekjaar en verloor 15 procent.

De euro was 1,0767 dollar waard, tegen 1,0707 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent minder op 78,12 dollar. Brentolie werd 0,9 procent goedkoper, op 82,93 dollar per vat.