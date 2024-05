AEX sluit op nieuw recordniveau, beleggers straffen PostNL af

Beleggers waren maandag niet te spreken over het kwartaalverlies van PostNL. De post- en pakketbezorger maakte bekend dat het bedrijfsresultaat de eerste maanden van dit jaar 9 miljoen euro negatief was en ook de omzet viel lager uit. Als tegenmaatregel maakt PostNL de postzegels in juli tussentijds 5 cent duurder. Het aandeel verloor bijna 4 procent op het Damrak.

Verder kropen de beursgraadmeters op het Damrak verder omhoog. De AEX bereikte dankzij een plus van 0,4 procent een nieuw slotrecord van 891,13 punten. Vrijdag steeg de hoofdindex al 1 procent tot een slotrecord van 887,44 punten. De MidKap won 0,5 procent tot 928,09 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 1 procent. In Londen bleef de beurs dicht door een feestdag.

Verzekeraars Aegon en NN Group voerden de AEX-index aan, met plussen van 2 procent. Voedings- en gezondheidsbedrijf dsm-firmenich stond onderaan met een verlies van 1,5 procent.

Shell profiteerde van de gestegen olieprijzen. Ook werd bekend dat het olie- en gasconcern afstand gaat doen van zijn activiteiten in Zuid-Afrika, waar het onder meer ongeveer zeshonderd tankstations heeft en sinds 1902 actief is. Het aandeel won net geen 1 procent.

In de MidKap sloot TKH na een openingsverlies bijna 3 procent hoger. De technologiegroep zag de omzet en het resultaat dalen in het afgelopen kwartaal. Het bedrijf kampte onder meer met hogere kosten voor nieuwe fabrieken. Ook brachten klanten hun voorraden terug. Topman Alexander van der Lof verwacht voor het huidige kwartaal wel een aanzienlijke verbetering ten opzichte van het eerste kwartaal.

In Parijs daalde Atos ruim 4 procent. Het noodlijdende Franse IT-bedrijf heeft vier reddingsvoorstellen ontvangen. Ook heeft het bedrijf een tussentijdse financiering van 100 miljoen euro gekregen van bestaande obligatiehouders. Een voorstel van Bain Capital is volgens het bedrijf al afgewezen. De gesprekken over de andere voorstellen en een verdere financiering lopen nog. Atos wil zijn reddingsplan deze maand afronden.

De euro was 1,0779 dollar waard, tegen 1,0771 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent meer op 78,69 dollar. Een vat Brentolie werd 0,7 procent duurder op 83,51 dollar.