Nieuwssite: ontslagronde Tesla bij software- en engineeringteams

Tesla heeft maandag een nieuwe ontslagronde doorgevoerd. Deze keer zijn medewerkers van de software-, service- en engineeringafdelingen getroffen, meldt de Amerikaanse nieuwssite Electrek die doorgaans goed ingevoerd is over de producent van elektrische auto’s.

De site baseert zich op betrokken bronnen. Hoeveel mensen hun baan verliezen, is nog niet duidelijk.

Vorige week werd bekend dat topman Elon Musk bijna de hele Supercharger-laadpalendivisie van zijn autoconcern opheft. Hierdoor verliezen ongeveer vijfhonderd medewerkers hun baan. Ook Supercharger-directeur Rebecca Tinucci moet vertrekken. Toen werd ook bekend dat de directeur personeelszaken Allie Arebalo is opgestapt. Zij voegde zich daarmee bij een aantal andere belangrijke managers die onlangs zijn vertrokken. Arebalo rapporteerde rechtstreeks aan Musk.

Eerder maakte Musk bekend dat hij wereldwijd meer dan 10 procent van de banen gaat schrappen. Bij de producent van elektrische auto’s werken ongeveer 140.000 mensen. Het bedrijf besloot een stevige reorganisatie te gaan doorvoeren, omdat Tesla last heeft van tegenvallende verkopen en toegenomen concurrentie, vooral uit China. Mede hierdoor beleefde de automaker het afgelopen kwartaal zijn slechtste kwartaal in jaren.

Vorige maand meldde het bedrijf meer dan 6000 banen te schrappen in Texas en Californië en vierhonderd in de buurt van Berlijn, waar Tesla’s enige fabriek in Europa staat.