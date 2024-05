FNV zet stakingen in metaalsector door om uitblijven cao

Vakbond FNV heeft leden die werken in de Groningse of Limburgse metaal- en techniekbranche opgeroepen woensdag te staken. Daarmee krijgen de stakingen die twee weken geleden al begonnen een vervolg. Eerder werk het werk al neergelegd in zes andere provincies. De bond wil op die manier zijn eisen voor een nieuwe cao afdwingen.

Het gaat om medewerkers die vallen onder de cao voor kleinere metaal- en techniekbedrijven, zoals installatie- of isolatiebedrijven. De cao is van toepassing op ruim 300.000 werknemers.

“Jullie werkgevers zijn nog steeds niet bereid tegemoet te komen aan jullie belangrijkste eisen. Het loonbod is beneden alle peil”, meldt FNV in een nieuwe stakingsoproep op de website. Zo wil de bond een loonsverhoging van ruim 10 procent en 100 euro per maand “koopkrachtverbetering”. Volgens FNV ligt het loonbod van de werkgevers op gemiddeld 5 procent over een periode van twaalf maanden.