Volvo’s elektrische auto’s stuwen verkoopcijfers

De Zweedse autofabrikant Volvo Cars heeft de afgelopen maand een kwart meer auto’s verkocht dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat komt volgens het bedrijf onder meer door een grote vraag naar zijn elektrische modellen.

De autobouwer verkocht in april bijna 66.000 auto’s. De verkoop van volledig elektrische en hybride modellen steeg met 53 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Deze auto’s waren verantwoordelijk voor bijna de helft van Volvo’s totale autoverkopen in april. In Europa stegen de autoverkopen met 65 procent en het nieuwe elektrische model, de EX30, was daar de bestverkopende auto.

Europese autofabrikanten ondervinden echter sterke concurrentie, vooral uit China. Mede door deze concurrentie heeft Tesla onlangs zijn slechtste kwartaal in jaren meegemaakt.