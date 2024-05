PostNL kondigt tussentijdse verhoging postzegelprijs aan

PostNL verhoogt de tarieven voor het versturen van post vanaf juli, meldt het bedrijf bij de presentatie van zijn kwartaalresultaten. PostNL ziet dat mensen steeds minder brieven versturen. Zo lag de hoeveelheid post die het bedrijf verwerkte in de eerste maanden van dit jaar ruim 12 procent lager in vergelijking met dezelfde periode in 2023. Tegelijkertijd heeft PostNL te maken met stijgende kosten.

“Dat samen legt een enorme druk op het handhaven van de postdienstverlening”, legt Maurice Unck, directeur Mail bij PostNL, in een toelichting uit. “We vinden het niet leuk om consumenten met deze tussentijdse tariefwijziging te moeten confronteren. Het is echter nodig omdat we nog steeds vijf dagen per week de post bezorgen, maar er veel minder post is en de kosten almaar hoger worden.”