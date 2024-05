Rederij Maersk bezorgd over uitbreiding onrust Rode Zee

De grote Deense rederij Maersk maakt zich zorgen over uitbreiding van de onrust in de Rode Zee door de aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen op de scheepvaart. Volgens Maersk is de zone met risico’s aan het groeien en zijn er vaker aanvallen op schepen die verder op zee varen. De Houthi’s hebben inmiddels gedreigd ook schepen in de Middellandse Zee aan te vallen als vergelding voor de Israëlische aanvallen in Gaza.

Maersk stelt dat de verstoring in de Rode Zee voor grote hinder blijft zorgen voor de internationale scheepvaart. De rederij vaart nu net als andere vervoerders om via zuidelijk Afrika. Maersk wijst bijvoorbeeld op knelpunten, vertragingen en hogere brandstofkosten.

Als gevolg van het omleiden van schepen zal de transportcapaciteit tussen Europa en Azië volgens Maersk in het tweede kwartaal 15 tot 20 procent minder zijn dan normaal. De rederij zegt bijvoorbeeld door sneller te varen de capaciteitsproblemen aan te pakken.

De Houthi’s zeiden vrijdag ook schepen in de Middellandse Zee aan te vallen als Israël een militaire actie begint in Rafah in het zuiden van de Gazastrook. Dat zullen schepen zijn die naar Israëlische havens varen om goederen te leveren. Alle schepen die binnen bereik zijn zullen dan worden aangevallen, aldus een woordvoerder van de Houthi’s die worden gesteund door Iran.

De Houthi’s hebben naar eigen zeggen sinds het begin van hun wraakcampagne vorig najaar nu al 107 schepen aangevallen, waarbij gebruik werd gemaakt van 606 raketten en drones.