Aantrekkende verkoop nieuwbouwwoningen geeft Heijmans vertrouwen

Bouwconcern Heijmans ziet de verkoop van nieuwbouwwoningen verder aantrekken. “De stijging van het aantal woningverkopen houdt aan. Met name de vraag naar grondgebonden woningen blijft onveranderd groot, wat vertrouwen geeft voor het vervolg van dit jaar”, zegt topman Ton Hillen van de beursgenoteerde onderneming. Grondgebonden woningen zijn huizen met een woonlaag op het straatniveau, vaak met een terras of tuin.

Het gaat om een opsteker voor Heijmans, dat afgelopen zomer nog twijfelde of het dieptepunt op de woningmarkt nog moest komen of al achter de rug was. In de laatste maanden van vorig jaar lieten de woningverkopen vervolgens een stijgende lijn zien, wat de bouwer uit Rosmalen optimistisch stemde bij de presentatie van de jaarcijfers in maart.

In de periode januari tot eind april verkocht Heijmans in totaal 952 woningen. Dat is beduidend meer dan in de eerste maanden van vorig jaar. De cijfers sterken Heijmans in zijn eerder gestelde verwachtingen voor dit jaar. Daarbij mikt het concern op een jaaromzet van 2,5 miljard euro en een winstmarge van minimaal 6,5 procent.

Ook BAM, de andere grote beursgenoteerde bouwer, zag de woningverkoop in het eerste kwartaal van dit jaar aantrekken. De woningen werden gekocht door met name particuliere kopers, constateerde BAM. Woningbeleggers leken nog steeds terughoudend.

Ondanks de hoopvolle cijfers zijn de zorgen over de nieuwbouwmarkt nog niet weg. Bij Heijmans leven bijvoorbeeld nog steeds zorgen over het gebrek aan nieuwe plancapaciteit en de traagheid van de vergunningverlening. Als de overheid niet ingrijpt, blijft dat komende jaren een rem zetten op de huizenverkopen.

Heijmans dringt daarnaast aan op “een bredere kijk op nieuwbouw”, waarbij er van meerdere soorten huizen woningen worden bijgebouwd. “De focus ligt nu te nadrukkelijk op verruiming van het aanbod betaalbare woningen”, zegt Hillen. “Aandacht voor dit deel van de markt is belangrijk, maar we mogen daarbij doorstroming niet uit het oog verliezen. De woningmarkt is juist gebaat bij nieuwe woningen in het midden en hogere segment ten gunste van een goede doorstroming, zodat er ook meer bestaande woningen voor starters beschikbaar komen.”