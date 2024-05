Meer vraag naar kleding via Zalando na drie kwartalen krimp

Webwinkel Zalando groeit weer, nadat klanten drie kwartalen lang juist minder kleding, schoenen en accessoires kochten via het Duitse platform. Het bedrijf wijst voor de toegenomen vraag naar de verbeterde kwaliteit, toegenomen aanbod en meer logistieke partners.

In januari, februari en maart werd voor 3,3 miljard euro via het platform verkocht. Het gaat daarbij ook om de verkoopcijfers van winkeliers die het platform van Zalando gebruiken voor het online bereiken van klanten. De omzet van Zalando zelf daalde echter met 0,6 procent tot ruim 2,2 miljard euro.

Vorig jaar had de keten nog veel last van de gedaalde koopkracht van veel Europeanen en doordat consumenten na de coronapandemie weer meer zijn gaan winkelen in de winkelstraten. De onlineverkoper was lang pessimistisch over de verkopen en heeft daarom zijn strategie herzien, kondigde het bedrijf eerder aan.

Het bedrijf is “enthousiast” over de “positieve reacties van klanten en partners” op de strategie die Zalando nu doorvoert, zei financieel topvrouw Sandra Dembeck in een toelichting op de kwartaalcijfers. “We keren terug naar groei.”

Een onderdeel van de strategie is de verbetering van de klantervaring. Zo kwam Zalando in een aantal landen met een nieuwe tool waarmee klanten aan de juiste maat worden geholpen doordat Zalando op basis van foto’s hun lichaamsafmetingen schat.

Ook heeft het bedrijf de logistieke systemen, software en servicemogelijkheden opengesteld voor andere verkopers. Zo kan Zalando uitgroeien tot een “cruciale” partner voor andere Nederlandse merken en verkopers, zowel op als buiten het platform, is het idee.