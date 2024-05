AEX gaat verder omhoog en nadert 900 puntengrens

De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag verder gestegen en nadert de 900 puntengrens. De hoofdgraadmeter op het Damrak eindigde maandag al op een nieuw slotrecord van 891,13 punten.

De AEX noteerde in de vroege handel een plus van 0,6 procent op 896,17 punten. De MidKap, de graadmeter voor de middelgrote fondsen op Beursplein 5, steeg 0,6 procent tot 933,65 punten.

Op de aandelenmarkten in Londen, Parijs en Frankfurt werden plussen tot 0,9 procent neergezet. Het sentiment krijgt steun van de winsten op Wall Street een dag eerder.

Als de AEX door de 900 punten gaat, is dat voor het eerst in de geschiedenis. De graadmeter is dit jaar bezig aan een flinke opmars. De belangrijkste beursindex van Nederland begon 2024 op 786,82 punten.

Bij de bedrijven in Amsterdam was er aandacht voor kwartaalcijfers van bouwer Heijmans (plus 2,7 procent). Heijmans is het jaar naar eigen zeggen goed gestart. Zo werden meer woningen verkocht. Ook is de orderportefeuille van goede kwaliteit en op niveau, aldus Heijmans. “Het is een fijne constatering dat we in het eerste kwartaal van 2024 volgens verwachting hebben gepresteerd”, stelde topman Ton Hillen.

Ook Kendrion (plus 3,3 procent) meldde resultaten. De producent van elektromagnetische componenten zag de omzet licht dalen in het eerste kwartaal, na het record een jaar geleden. Wel nam de winstgevendheid toe. Topman Joep van Beurden sprak van een “sterk kwartaal ondanks aanhoudend uitdagende marktomstandigheden”.

In Zürich opende de grootste bank van Zwitserland UBS de boeken. Die cijfers waren beter dan verwacht en het aandeel won 5,3 procent. In Frankfurt meldde webwinkel Zalando resultaten. Het aandeel klom 3,5 procent. In Londen kwam olie- en gasconcern BP met cijfers. BP noteerde vrijwel vlak.

De euro noteerde dinsdagochtend 1,0766 dollar, tegen 1,0779 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie was vlak op 78,47 dollar. Brent was ook vrijwel onveranderd op 83,38 dollar per vat.