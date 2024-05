Hoge inflatie in 2023 kwam volgens DNB vooral door gestegen lonen

De hoge inflatie van vorig jaar kwam vooral door de gestegen lonen van Nederlandse werknemers. Ook de winsten van bedrijven droegen bij aan het oplopen van de prijzen, maar dat effect nam gaandeweg het jaar wel af. Dit komt naar voren uit onderzoek door De Nederlandsche Bank (DNB).

Volgens de centrale bank was er vorig jaar discussie over de mate waarin winsten en lonen aan de hoge inflatie hebben bijgedragen. Achteraf is mogelijk om dieper in te zoomen op de cijfers en te ontrafelen welke effecten van doorslaggevende aard waren. Dan blijkt dat de loonkosten de grootste bijdrage hebben geleverd, aldus DNB.

“Dit is niet verrassend, omdat de lonen in 2023 sterk zijn gestegen”, zeggen onderzoekers van DNB. Dit komt voornamelijk door de hoge looneisen van de vakbonden, die erop aandrongen dat werknemers werden gecompenseerd voor de forse inflatie in het jaar ervoor, toen de energieprijzen omhoog schoten na de Russische inval in Oekraïne. Ook de krappe arbeidsmarkt speelde een rol.