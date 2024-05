AEX-index breekt voor het eerst door 900-puntengrens

Op de Amsterdamse beurs is de AEX-index dinsdag voor het eerst in de geschiedenis door de 900-puntengrens gebroken. De hoofdindex, die bestaat uit de 25 grootste bedrijven op de Nederlandse beurs, bereikte omstreeks 15.10 uur de grens van 900,00 punten. Dat is de hoogste stand ooit.

De hoofdgraadmeter op het Damrak is dit jaar bezig aan een flinke opmars. De belangrijkste beursindex van Nederland begon 2024 op 786,82 punten. De AEX sloot maandag al op een nieuw slotrecord van 891,13 punten.

De positieve stemming op de aandelenmarkten wordt onder meer veroorzaakt door de verwachting dat de centrale banken in 2024 zullen beginnen met het verlagen van de rentetarieven. Ook het optimisme over de opkomst van toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) stuwen de aandelenkoersen van de belangrijke spelers op dat gebied. Daarnaast draait de economie beter dan verwacht ondanks de eerdere forse renteverhogingen van de centrale banken om de inflatie aan te pakken.

De Nederlandse chipbedrijven ASMI en ASML zijn dit jaar flink gestegen door de verwachting van een sterke vraag naar krachtige chips voor AI-toepassingen. ASMI werd dit jaar ruim 30 procent meer waard en ASML zo’n 25 procent. Branchegenoot Besi blijft achter met een koersverlies van ongeveer 7 procent dit jaar. Andere grote AEX-bedrijven als ING, Shell en Unilever laten tot nu toe ook stevige rendementen zien.

In 2021 wist de AEX voor het eerst de grens van 800 punten te doorbreken. Op 24 januari dit jaar keerde de index voor het eerst sinds begin 2022 terug tot boven dat niveau en op 6 februari verbrak de index het slotrecord uit november 2021. Bij de oprichting in 1983 bedroeg de stand van de AEX 100 punten. Dat was toen nog in guldens. Omgerekend in euro’s bedroeg de beginstand 45,38 punten.

Tijdens het hoogtepunt van de internethausse begin deze eeuw brak de AEX voor het eerst door de 700-puntengrens. Na het uiteenspatten van de internetzeepbel ging de koers echter hard omlaag en bereikte de AEX in maart 2003 een dieptepunt van 218,44 punten.

In de jaren na 2003 herstelde de index tot een top van 560 punten in 2008, vlak voor het uitbreken van de financiële crisis. Het dieptepunt van de kredietcrisis werd bereikt op 9 maart 2009 met een stand van 194,99 punten. Op 17 februari 2020, vlak voor de uitbraak van de coronapandemie, noteerde de AEX op meer dan 630 punten. Pas in maart 2021 wist de index het oude record van het begin van de eeuw uit de boeken te schrijven.