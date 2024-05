Philips-topman ziet nog ‘weg te gaan’ na schikkingen in apneuzaak

Philips heeft een “stevig fundament” gelegd om de problemen rond de apneu-apparaten achter zich te laten en de resultaten te verbeteren. Maar er is ook nog “een weg te gaan”, zei topman Roy Jakobs aan het begin van de aandeelhoudersvergadering van het medisch-technologische bedrijf.

In 2021 werd bekend dat Philips miljoenen apparaten van dochterbedrijf Respironics voor patiënten met slaapapneu moest terugroepen omdat isolerend schuim kon afbrokkelen. Die problemen hebben het bedrijf tussen de 4 miljard en 5 miljard euro gekost aan onder andere schikkingen, afboekingen en herstelkosten.

“We hebben belangrijke stappen gezet in het afwikkelen van de Respironics-terugroepactie. Het herstellen van de machines voor slaapapneu-therapie is bijna voltooid”, zei Jakobs. Hij verwees ook naar een akkoord met vertegenwoordigers van patiënten die zeggen letselschade te opgelopen voor ruim 1 miljard dollar en een overeenkomst met de Amerikaanse toezichthouder FDA over kwaliteitsverbetering bij Respironics. Die zorgen volgens hem voor meer duidelijkheid rond de afwikkeling van de apneucrisis.

Hij herhaalde ook het Philips-standpunt dat het gebruik van de teruggeroepen apparaten volgens onderzoeksresultaten geen ernstige gevolgen voor de gezondheid zal hebben. “Ik wil ook graag benadrukken dat we de zorgen betreuren die patiënten mogelijk hebben”, zei Jakobs. “Ik onderstreep ook dat we lessen trekken uit de terugroepactie voor verbeteringen in het hele bedrijf.”