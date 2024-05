HBO Max volgt voorbeeld concurrentie, kondigt prijsverhoging aan

Streamingdienst HBO Max gaat de prijs voor een standaardabonnement vanaf juni verhogen van 7,99 euro naar 9,99 euro. Ook komt er een goedkoper abonnement met reclame en een duurder premiumabonnement bij. Daarmee is de Amerikaanse streamingdienst niet de eerste partij die de prijzen verhoogt.

Zo gingen de prijzen van Amazon Prime vorig jaar oktober al omhoog van 2,99 euro naar 4,99 euro per maand in Nederland. Disney+ volgde met een prijsverhoging waardoor een abonnement tegenwoordig 10,99 euro per maand kost, in plaats van 9,99 euro. En ook Netflix voerde destijds prijsverhogingen door, maar alleen in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.

Met de prijsstijgingen hopen de streamingdiensten hun resultaten aan te sterken, want volgens de bedrijven achter de diensten gaat het vooral om de marges. Zo kondigde Netflix eerder dit jaar nog aan dat het gaat stoppen met het delen van de totale abonnee-aantallen, omdat die cijfers volgens het bedrijf “slechts een onderdeel” vormen van de totale groei.