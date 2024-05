AEX richting hogere opening, cijfers Heijmans en Kendrion

De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam lijkt dinsdag met winst te gaan openen, in navolging van de hogere koersen op Wall Street. De hoofdgraadmeter op Beursplein 5 sloot maandag nog met een plus van 0,4 procent op een nieuw slotrecord van 891,13 punten. Mogelijk gaat de AEX nu door de belangrijke grens van 900 punten.

Op het Damrak gaat de belangstelling onder meer uit naar kwartaalcijfers van bouwer Heijmans. Volgens Heijmans is het jaar goed gestart. Zo werden meer woningen verkocht. Ook is de orderportefeuille van goede kwaliteit en op niveau, aldus Heijmans. “Het is een fijne constatering dat we in het eerste kwartaal van 2024 volgens verwachting hebben gepresteerd”, stelde topman Ton Hillen.

Ook Kendrion meldde resultaten. De producent van elektromagnetische componenten zag de omzet licht dalen in het eerste kwartaal, na het record een jaar geleden. Wel nam de winstgevendheid toe. Topman Joep van Beurden sprak van een “sterk kwartaal ondanks aanhoudend uitdagende marktomstandigheden”.

Kendrion maakte vorige maand nog bekend zijn automotive-activiteiten in Europa en de Verenigde Staten te verkopen aan Solero Technologies voor 65 miljoen euro. Met de verkoop wil het bedrijf zich richten op de industriële groeimogelijkheden in Europa, de VS en China.

In Zürich is er aandacht voor cijfers van de grote Zwitserse bank UBS. In Frankfurt kwam webwinkel Zalando met resultaten.

In New York waren maandag plussen tot 1,2 procent op de koersenborden te zien door toenemend vertrouwen dat de Federal Reserve de rente dit jaar gaat verlagen. In Tokio, waar beleggers terugkeerden van een vrije dag, steeg de Nikkei dinsdag 1,3 procent. Ook in Seoul werd de handel hervat na een vrije dag en won de Kospi 2 procent.

De All Ordinaries in Sydney ging 1,3 procent vooruit. De Australische centrale bank hield de rente opnieuw onveranderd, zoals al was verwacht door de markt. In Shanghai won de beurs 0,2 procent en de Hang Seng in Hongkong daalde 0,5 procent.

De euro noteerde dinsdagochtend 1,0763 dollar, tegen 1,0779 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,2 procent tot 78,62 dollar. Brent werd ook 0,2 procent duurder, op 83,47 dollar per vat.