Airbnb voorziet sterke zomer, maar dit kwartaal is iets minder

Verhuurplatform Airbnb denkt dat grote internationale sportevenementen zoals het EK voetbal in Duitsland en de Olympische Spelen in Frankrijk de vraag naar accommodaties in de zomer zullen aanjagen. Maar de omzetprognose voor het tweede kwartaal is niet zo gunstig als veel kenners hadden gehoopt. Dat komt door ongunstige wisselkoerseffecten en doordat Pasen dit jaar relatief vroeg viel.

De omzet in de periode tot eind juni bedraagt waarschijnlijk rond de 2,7 miljard dollar, heeft Airbnb laten weten. Beleggers waren evenwel uitgegaan van een iets betere voorspelling. Daarom werd het aandeel Airbnb in de zogeheten nabeurshandel op Wall Street woensdagavond flink lager gezet.

De vooruitzichten overschaduwden beter dan verwachte prestaties over het eerste kwartaal, waarin de omzet de verwachtingen overtrof en op jaarbasis met 18 procent groeide tot 2,1 miljard dollar. Vooral in Azië en Latijns-Amerika gingen de zaken goed. In Noord-Amerika viel het aantal geboekte overnachtingen juist tegen.

Het bedrijf verwacht dat de omzetgroei in het derde kwartaal opnieuw zal versnellen. Dan denkt Airbnb ook sterk de vruchten te plukken van de drukke sportzomer. Daarnaast profiteert het bedrijf nog steeds van het herstel van de wereldwijde vraag naar reizen na de dip van de coronapandemie.