Tesla omlaag op Wall Street na bericht over Autopilot-onderzoek

Autobouwer Tesla hoorde woensdag bij de verliezers op Wall Street. Openbare aanklagers in de Verenigde Staten onderzoeken of Tesla consumenten en aandeelhouders heeft misleid over de mogelijkheden van zijn zelfrijdende auto’s, meldden drie ingewijden aan persbureau Reuters. In het land zijn honderden ongelukken gebeurd met het rijhulpsysteem Autopilot, waarbij ook mensen om het leven zijn gekomen.

Het aandeel Tesla werd bijna 2 procent lager gezet. Ook beurswaakhond SEC buigt zich volgens een van de bronnen over Tesla’s verklaringen aan aandeelhouders over de rijhulpsystemen. Dinsdag zakte Tesla al bijna 4 procent, na berichten dat er vanuit de fabriek in Shanghai in april veel minder auto’s zijn verscheept. Volgens The Wall Street Journal stuurt de fabrikant Tom Zhu, een van zijn topbestuurders, terug naar China om de verkopen uit het slop te trekken.

Reddit was juist een winnaar op de aandelenbeurzen in New York. Het socialemediaplatform zag de omzet afgelopen kwartaal fors stijgen dankzij een stevige groei van de advertentie-inkomsten. Ook voor het huidige kwartaal rekent het bedrijf op een verdere omzetgroei. Het was het eerste kwartaalbericht van Reddit sinds de beursgang in maart. Het aandeel werd ruim 4 procent hoger gezet.

Uber zakte bijna 6 procent, na een tegenvallend kwartaalbericht. Het Amerikaanse taxi- en bezorgbedrijf dook in het afgelopen kwartaal in de rode cijfers. Ook steeg de waarde van geboekte taxiritten en maaltijdbestellingen minder hard dan verwacht. De vooruitzichten voor de boekingen in het huidige kwartaal vielen eveneens tegen. Match Group verloor daarnaast dik 5 procent, na tegenvallende resultaten van de eigenaar van datingapp Tinder.

De algehele stemming op Wall Street bleef enigszins voorzichtig, na de recente sterke opleving. De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent hoger op 39.056,39 punten. Dat was wel al de zesde winstdag op rij voor de Dow. De brede S&P 500-index sloot vlak op 5187,67 punten en techbeurs Nasdaq leverde 0,2 procent in op 16.302,76 punten.

Verder wist Warner Bros. Discovery de aandacht op zich gericht. Het entertainmentconcern zoekt volgens persbureau Bloomberg naar extra manieren om kosten te besparen. Afgelopen jaar werden er al meer dan 2000 banen geschrapt bij het concern achter onder meer nieuwszender CNN en streamingdienst HBO Max. De onderneming, die donderdag met kwartaalcijfers komt, weigerde zelf om commentaar te geven. Het aandeel won 0,4 procent.