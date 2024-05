Chinese export en import tonen weer groei

De Chinese export en import zijn in april weer gestegen, na een daling in maart. Vooral de stijging van de uitvoer is een opsteker voor de kwakkelende Chinese economie. In maart zag China de export nog stevig dalen door de zwakke vraag naar Chinese goederen. Dat kwam doordat consumenten wereldwijd voorzichtiger waren met hun uitgaven door de hoge inflatie en hogere rentetarieven.

De export nam vorige maand, uitgedrukt in dollars, met 1,5 procent toe ten opzichte van een jaar eerder, volgens officiële gegevens van de overheid. Dat was iets beter dan de groei van 1,3 procent die economen hadden voorzien. In maart daalde de export nog met 7,5 procent.

De import groeide in de periode met 8,4 procent. Dat was veel beter dan de 4,7 procent die economen hadden verwacht. De sterke groei van de invoer wijst op een verbetering van de binnenlandse vraag in de tweede economie ter wereld. Het handelsoverschot kwam in april uit op ruim 72 miljard dollar.

China worstelt nog altijd met een crisis in de vastgoedsector, waar bedrijven onder hun grote schuldenlast dreigen te bezwijken en de huizenprijzen de afgelopen maanden zijn gedaald. De crisis zorgt ook voor een laag vertrouwen onder Chinese consumenten, waardoor die minder geld besteden. De Chinese regering mikt voor dit jaar op een economische groei van 5 procent. Volgens economen kan China dat doel alleen bereiken door meer steunmaatregelen te nemen. Vorig jaar was de groei 5,2 procent, de laagste in decennia.