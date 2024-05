LTO ziet niets in beperking instroom arbeidsmigranten

Land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland ziet niets in een beperking van de instroom van arbeidsmigranten, zoals dinsdag werd bepleit door het hoofd van de Arbeidsinspectie. “Arbeidsmigranten zijn in de land- en tuinbouw een gewaardeerde groep onmisbare werknemers”, reageert de belangenbehartiger van boeren en tuinders, die veel gebruikmaken van krachten uit het buitenland.

Inspecteur-generaal Rits de Boer van de Arbeidsinspectie riep dinsdag op om arbeidsmigratie beter te reguleren. Volgens hem heeft Nederland de limiet bereikt met het aantal arbeidsmigranten. Daardoor slapen nieuwe arbeidsmigranten op straat en “zullen we in toenemende mate miserabele woon- en werksituaties aantreffen”, zei De Boer in een interview met de Volkskrant.

LTO benadrukt evenwel dat arbeidsmigranten, net als alle andere werknemers, een belangrijke bijdrage leveren aan de economische groei en welvaart van Nederland. De boeren en tuinders erkennen wel dat werkgevers een extra belangrijke verantwoordelijkheid dragen. “Vanuit oogpunt van goed werkgeverschap moet goed voor arbeidsmigranten worden gezorgd en dat wordt ook gedaan. Veel gaat goed, maar niet alles”, aldus LTO.

De lobbyclub wijst ook op het vrije verkeer van personen binnen de EU. LTO vindt daarbij dat werkgevers, die willen investeren in kwalitatief hoogwaardige leef- en woonomstandigheden, meer dan nu het geval is ondersteund moeten worden. “En daar waar evident regels worden overtreden moet streng gehandhaafd worden door de Arbeidsinspectie.”