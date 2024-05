Brouwer achter Jupiler en Leffe verdient meer door duurder bier

AB InBev, de grootste bierbrouwer ter wereld, heeft afgelopen kwartaal meer verdiend aan de verkoop van bier als Hertog Jan, Jupiler, Stella Artois, Leffe, Corona en Budweiser. Dit komt mede door hogere prijzen. Mensen kochten vorig jaar minder bier van de brouwer.

De verkopen zijn gedaald omdat de resultaten van AB InBev in Noord-Amerika en Azië tegenvielen. In Europa, Midden- en Zuid-Amerika en Afrika kochten mensen wel meer bier. In totaal verkocht de brouwer 0,6 procent minder producten dan in het eerste kwartaal van 2023.

De omzet steeg in de eerste drie maanden van dit jaar juist met 2,6 procent naar ruim 14,5 miljard dollar, omdat de brouwer per liter verkocht bier meer geld binnenhaalde. Naast prijsverhogingen, kwam dat volgens AB InBev ook doordat mensen vaker voor relatief luxe biertjes kozen.