Moederbedrijf Albert Heijn stijgt op Damrak na cijfers

Supermarktconcern Ahold Delhaize behoorde woensdag tot de sterkste stijgers in de AEX-index op het Damrak. Het moederbedrijf van Albert Heijn, Delhaize, bol, Etos en Gall & Gall zag de omzet in het eerste kwartaal licht stijgen. De nettowinst nam wel af, mede door hogere kosten in België. Daar verkocht het concern vorig jaar alle eigen Delhaize-filialen aan franchisenemers, wat extra kosten met zich meebracht. De winst viel desondanks hoger uit dan analisten en beleggers hadden verwacht.

Topman Frans Muller sprak van stabiele resultaten in het afgelopen kwartaal, ondanks de aanhoudende uitdagende marktomstandigheden. Het supermarktconcern ligt volgens hem ook op koers om de doelstellingen voor dit jaar te behalen. Het aandeel Ahold Delhaize werd bijna 4 procent hoger gezet.

De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent hoger op 901,28 punten. Dinsdag brak de hoofdindex al voor het eerst in de geschiedenis door de 900 punten en eindigde op een nieuw recordniveau. De MidKap won een fractie tot 936,30 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 0,4 procent.