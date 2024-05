Buitenveldertbaan Schiphol anderhalve week dicht om onderhoud

De Buitenveldertbaan op Schiphol is tussen 13 en 22 mei buiten gebruik voor jaarlijks onderhoud, meldt de luchthaven. Voor opstijgende vliegtuigen is de Kaagbaan beschikbaar, die eerder ook al een tijd buiten gebruik was. Binnenkomende vliegtuigen kunnen gebruikmaken van de Schiphol-Oostbaan.

In het Pinksterweekend op 18, 19 en 20 mei is de Buitenveldertbaan wel in gebruik. Tijdens de werkzaamheden worden onder meer kleine reparaties aan het asfalt verricht en markeringen bijgewerkt. Verder vindt er controle van de bekabeling en elektra plaats en worden omliggende grasvelden gemaaid.

De Kaagbaan ging eind april weer open, nadat die 19 februari was dichtgegaan. Dit is een van de meest gebruikte start- en landingsbanen op Schiphol. In de tussenliggende periode werd het asfalt van de Kaagbaan vernieuwd, verlichting vervangen en elektriciteitskabels aangelegd.