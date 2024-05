Cao-akkoord voor ruim 120.000 schoonmakers, melden vakbonden

CNV en FNV hebben een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao voor schoonmakers en glazenwassers met brancheorganisatie Schoonmakend Nederland, melden de vakbonden. De afspraken gelden volgens CNV voor meer dan 120.000 mensen.

De nieuwe cao gaat op 1 juli in en geldt twee jaar. De vakbonden en werkgevers zijn het onder meer eens geworden over loonsverhogingen. CNV-onderhandelaar Jan Kampherbeek stelt dat schoonmakers en glazenwassers 7 tot 9 procent meer gaan verdienen. “De laagste loongroepen gaan er het meest op vooruit. Daarmee blijven de lonen ruim boven het minimumloon, wat we graag willen.”

Ook is een reiskostenvergoeding afgesproken voor schoonmakers en glazenwassers die meer dan 10 kilometer van hun werk wonen. Volgens FNV-bestuurster Renate Bos gaan werknemers er hiermee tientallen euro’s per maand op vooruit. In de huidige cao krijgen werknemers pas een vergoeding als ze 30 kilometer van hun werk wonen. Mensen met twintig jaar ervaring in de sector krijgen een eenmalige bonus tot 1000 euro bruto. Hotelschoonmakers krijgen weer een zondagstoeslag.

CNV legt het akkoord komende weken voor aan de leden. Bos verwacht dat FNV dit ook zal doen.