Noodlanding FedEx-Boeing in Istanbul door defect landingsgestel

Een Boeing-vrachtvliegtuig van pakketbezorger FedEx heeft woensdagochtend een noodlanding gemaakt op Istanbul Airport door een probleem met het landingsgestel. Het voorste deel functioneerde niet.

Volgens het Turkse transportministerie was er een hydraulisch probleem met het landingsgestel van de Boeing 767 die uit Parijs kwam. Het FedEx-toestel had de luchthaven geïnformeerd over het mankement en moest landen zonder dat het voorwiel was uitgeklapt. Daarbij gleed de voorkant van het vliegtuig een flink stuk over de grond en waren vonken te zien voor het tot stilstand kwam.

Op beelden van de Turkse staatszender TRT is te zien dat de brandweer kwam aangesneld om hulp te bieden. De bemanning van het vliegtuig bleef ongedeerd.

Meerdere toestellen van Boeing kampen de laatste tijd met technische mankementen.