Geen daling aantal klanten voor AH na einde tabaksverkoop

Klanten zijn Albert Heijn niet gaan mijden sinds de supermarktketen is gestopt met de verkoop van tabak. Vanaf 1 juli is het voor alle supermarkten verboden om rookwaren te verkopen, maar Albert Heijn stopte hier na de jaarwisseling al mee. Het aantal bezoekers is sindsdien niet gedaald, zei topman Frans Muller van moederbedrijf Ahold Delhaize in een toelichting op de kwartaalcijfers.

“We zien geen negatieve effecten voor de bezoekersaantallen. En vanaf 1 juli is er weer een volledig gelijk speelveld, dus dat biedt goede vooruitzichten”, zei Muller in een gesprek met analisten, verwijzend naar de strijd om marktaandeel tussen Nederlandse supermarkten.

Op de omzet heeft het stoppen met de tabaksverkoop wel impact. In heel 2024 drukt dit de omzetgroei van winkels van Ahold Delhaize in Europa met zo’n 2 tot 3 procentpunt.

Gevraagd naar het koopgedrag in supermarkten zei Muller dat huismerken nog altijd terrein winnen in Nederland en België. Door de hoge inflatie van de afgelopen jaren vermeden mensen steeds vaker duurdere A-merken, en dat lijkt ook voor de eerste maanden van 2024 te gelden.