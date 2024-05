Reuters: justitie VS onderzoekt Tesla om misleiding Autopilot

Openbare aanklagers in de Verenigde Staten onderzoeken of Tesla consumenten en aandeelhouders heeft misleid over de mogelijkheden van zijn zelfrijdende auto’s, melden drie ingewijden aan persbureau Reuters. In het land zijn honderden ongelukken gebeurd met het rijhulpsysteem Autopilot, waarbij ook mensen om het leven zijn gekomen.

Tesla heeft altijd gezegd dat het rijhulpsysteem niet de bestuurder vervangt en dat die altijd moet opletten en de handen aan het stuur moet houden. Justitie onderzoekt beweringen van Tesla en topman Elon Musk die suggereren dat de auto’s wel zelfstandig kunnen rijden.

Ook beurswaakhond SEC buigt zich volgens een van de bronnen over Tesla’s verklaringen aan aandeelhouders over de rijhulpsystemen. De SEC wilde niet reageren tegenover Reuters. Tesla en justitie wilden ook niets zeggen. De elektrische autofabrikant heeft in december in de VS meer dan 2 miljoen auto’s met het rijhulpsysteem teruggeroepen.