Intel verwacht minder omzet door exportverbod aan Huawei

Chipbedrijf Intel verwacht dat de omzet in het huidige kwartaal lager uitvalt door een exportverbod van de Amerikaanse overheid. Dat meldt het concern uit Santa Clara woensdag in een verklaring. De Britse zakenkrant Financial Times meldde dinsdag op basis van ingewijden dat Intel niet langer chips mag leveren aan het Chinese techconcern Huawei.

Het intrekken van de exportvergunningen heeft volgens de door FT gesproken bronnen gevolgen voor de Amerikaanse verkoop van chips voor gebruik in Huawei-telefoons en -laptops. De exportbeperking geldt ook voor chipproducent Qualcomm. Intel verwacht dat de omzet nu onder de 13 miljard dollar zal uitkomen, omgerekend ruim 12 miljard euro. Dat is nog wel in lijn met de eerder verwachte bandbreedte van tussen de 12,5 miljard en 13,5 miljard dollar.

De verkoop van chips voor pc’s leverde Intel in de eerste maanden van dit jaar juist nog flink meer omzet op. Die steeg namelijk met 31 procent op jaarbasis tot 7,5 miljard dollar, op een totale omzet van bijna 13 miljard dollar.

Met name de opbrengsten uit de verkoop van pc’s die zijn toegerust op het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) zaten flink in de lift. In het eerste kwartaal wist Intel 5 miljoen AI-pc’s die zijn uitgerust met Intels nieuwste generatie processoren te verkopen. Oorspronkelijk ging het bedrijf uit Santa Clara ervan uit 40 miljoen van deze computers te verkopen in 2024, maar Intel voorspelde die verwachting tegen het einde van dit jaar te overtreffen.

Huawei heeft al sinds 2019 te maken met handelsbeperkingen die zijn opgelegd door de Verenigde Staten. De Amerikaanse overheid beticht Huawei ervan via achterdeurtjes in hun technologie spionage mogelijk te maken. Huawei heeft die beschuldigingen altijd ontkend.