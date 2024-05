Reddit stijgt, Uber onderuit op Wall Street na cijfers

Reddit behoorde woensdag tot de grote winnaars op de aandelenbeurzen in New York. Het socialemediaplatform zag de omzet afgelopen kwartaal fors stijgen dankzij een stevige groei van de advertentie-inkomsten. Ook voor het huidige kwartaal rekent het bedrijf op een verdere omzetgroei. Het was het eerste kwartaalbericht van Reddit sinds de beursgang in maart. Het aandeel werd ruim 5 procent hoger gezet.

Uber zakte bijna 6 procent, na een tegenvallend kwartaalbericht. Het Amerikaanse taxi- en bezorgbedrijf dook in het afgelopen kwartaal in de rode cijfers. Ook steeg de waarde van geboekte taxiritten en maaltijdbestellingen minder hard dan verwacht. De vooruitzichten voor de boekingen in het huidige kwartaal vielen eveneens tegen. Taxidienst Lyft won daarentegen een kleine 9 procent, na goed ontvangen resultaten en vooruitzichten van de kleinere concurrent van Uber.

De algehele stemming op Wall Street bleef terughoudend, na de recente sterke opleving. De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel een fractie lager op 38.870 punten. De Dow sloot dinsdag voor de vijfde dag op rij hoger. Dat is de langste winstreeks sinds december 2023. De brede S&P 500-index verloor 0,2 procent tot 5179 punten en techbeurs Nasdaq leverde 0,3 procent in op 16.277 punten.

Apple ging een fractie omlaag. Volgens persbureau Bloomberg heeft Apple de iPhone-verkopen in China in maart zien stijgen, na prijsverlagingen voor de smartphone in het land.

Tesla verloor bijna 3 procent. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal stuurt de fabrikant Tom Zhu, een van zijn topbestuurders, terug naar China om de verkopen uit het slop te trekken. Zhu was eerder al verantwoordelijk voor de introductie van Tesla op de Chinese markt. Dinsdag zakte Tesla al bijna 4 procent, na berichten dat er vanuit de Tesla-fabriek in Shanghai in april veel minder auto’s zijn verscheept.

Boeing noteerde 0,5 procent hoger. Een Boeing-vrachtvliegtuig van pakketbezorger FedEx heeft woensdagochtend een noodlanding gemaakt op Istanbul Airport door een probleem met het landingsgestel. Meerdere toestellen van de Amerikaanse vliegtuigfabrikant kampen de laatste tijd met technische mankementen.

Match Group verloor verder zo’n 10 procent, na tegenvallende resultaten van de eigenaar van datingapp Tinder. Rivian daalde meer dan 7 procent. De fabrikant van elektrische pick-ups leed afgelopen kwartaal meer verlies dan verwacht.