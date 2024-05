Toezichthouder bezorgd om concurrentie markt scheepsbrandstoffen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) vreest dat de concurrentie op de markt voor scheepsbrandstoffen te veel onder druk komt te staan door de overname van Oliehandel Klaas de Boer door concurrent FincoEnergies. Daarom gaat de toezichthouder verder onderzoek doen naar de eerder aangekondigde deal.

Door de overname zou FincoEnergies in veel havens in het noorden van het land, zoals Harlingen, de Eemshaven, Den Helder en ook IJmuiden, vrijwel de enige aanbieder van scheepsbrandstoffen worden. Volgens de ACM kan de deal daardoor nadelige gevolgen hebben voor bijvoorbeeld vissers, veerboten en sleepdiensten die gasolie afnemen. Dit kan leiden tot hogere prijzen of een slechtere service, aldus de concurrentiewaakhond.

Wat ook meespeelt, is dat een groot deel van deze afnemers niet zomaar naar een andere haven kan om gasolie te tanken. Dat komt door de afstand en de relatief hoge kosten die daarmee gepaard gaan. Deze afnemers zijn voor hun gasolie dus “gebonden” aan een bepaalde haven.

De ACM moet nog toestemming geven voor de overname. Als het onderzoek uitwijst dat de concurrentie daadwerkelijk in het geding is, kan de toezichthouder de overname verbieden. Ook kan de ACM bepaalde voorwaarden stellen waaraan moet worden voldaan. Soms mag een deal alleen doorgaan als bedrijven bepaalde onderdelen afstoten.