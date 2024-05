Netflix gaat concurrentie achterna en komt ook met prijsverhoging

Netflix verhoogt voor het eerst sinds 2021 de prijzen voor abonnementen in Nederland. Daardoor zijn kijkers van de streamingdienst tot enkele euro’s per maand meer kwijt. Eerder gingen de prijzen bij rivalen als Amazon Prime en Disney+ ook al omhoog.

Een basisabonnement van Netflix, waarmee gebruikers films en series op één scherm tegelijk kunnen bekijken, wordt 1 euro duurder en kost voortaan 8,99 euro per maand. Wie op twee schermen tegelijk wil kunnen kijken, telt daar voortaan maandelijks 13,99 in plaats van 11,99 euro voor neer. Het duurste abonnement – tot vier schermen tegelijk – kent de grootste prijsverhoging, met 3 euro tot 18,99 euro per maand.

De Nederlandse prijs van Amazon Prime ging vorig jaar oktober al omhoog van 2,99 euro naar 4,99 euro per maand. Disney+ volgde met een prijsverhoging waardoor een abonnement tegenwoordig 10,99 euro per maand kost, in plaats van 9,99 euro.

Met de prijsstijgingen hopen de streamingdiensten hun resultaten aan te sterken, want volgens de bedrijven achter de diensten gaat het vooral om de marges. Zo kondigde Netflix eerder dit jaar nog aan dat het in zijn kwartaalberichten gaat stoppen met het delen van de totale abonnee-aantallen, omdat die cijfers volgens het bedrijf “slechts een onderdeel” vormen van de totale groei.

Bij HBO Max zit er ook een prijsverhoging aan te komen. De dienst kondigde eerder deze week aan dat de prijs voor een standaardabonnement vanaf juni wordt opgekrikt van 7,99 euro naar 9,99 euro. Ook komt er daar een goedkoper abonnement met reclame en een duurder premiumabonnement bij.