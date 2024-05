Zweedse centrale bank verlaagt rente voor het eerst in acht jaar

De Zweedse centrale bank heeft de rente in het land voor het eerst in acht jaar verlaagd. De stap van de Riksbank volgt op de afkoelende inflatie in het Scandinavische land. Bij het vorige rentebesluit hadden de Zweedse beleidsmakers al laten doorschemeren dat de leenkosten in mei of juni waarschijnlijk zouden worden verlaagd.

Het rentetarief werd met een kwart procentpunt teruggeschroefd tot 3,75 procent. Ook denkt de centrale bank dat de rente in de tweede jaarhelft waarschijnlijk nog twee keer omlaag kan. Met de lagere leenkosten hoopt de Riksbank het economische tij te keren, na vier kwartalen van economische krimp op rij. “De inflatie nadert het doel, terwijl de economische activiteit nog steeds zwak is”, verklaarden de beleidsmakers.

In maart verlaagde de Zwitserse centrale bank als eerste van de grote centrale banken in de wereld al de rente. De Swiss National Bank (SNB) meldde daarbij dat de strijd tegen inflatie in het land succesvol is geweest. De Europese Centrale Bank (ECB) begint mogelijk in juni met het verlagen van de rente, nu de inflatie in het eurogebied richting het doel van 2 procent beweegt. Ook de Amerikaanse Federal Reserve gaat waarschijnlijk later dit jaar het rentetarief verlagen.