Kansspelautoriteit dreigt met boete illegale goksite casinosky

De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft het bedrijf Sarah Eternal uit Costa Rica een last onder dwangsom opgelegd voor het aanbieden van kansspelen via de website casinosky.com. Volgens de toezichthouder beschikt het bedrijf niet over de vereiste vergunning om dit in Nederland te mogen doen.

De Ksa wil dat dit illegale aanbod per direct wordt gestaakt. Als Sarah Eternal hier geen gehoor aan geeft, volgt een dwangsom van 280.000 euro per week, met een maximum van 840.000 euro.

Aanbieders zonder vergunning voor de Nederlandse markt moeten alles in het werk stellen om te voorkomen dat Nederlandse spelers bij hen kunnen gokken, bijvoorbeeld door een IP-blokkade in te stellen. Maar inspecteurs van de Ksa konden op casinosky.com van Sarah Eternal zonder problemen een account aanmaken. Ook was het mogelijk geld te storten en deel te nemen aan gokspellen, zelfs wanneer in het account duidelijk werd opgegeven dat de speler uit Nederland kwam.