Directeur schoonmaakbeurs: ‘co-bot’ wordt collega schoonmaker

Schoonmakers in Nederland hoeven de opkomst van robots in de schoonmaak niet als een bedreiging te zien. Maar de rol van schoonmakers gaat wel veranderen. Dat denkt Robert Stelling, directeur van vakbeurs Interclean, die volgende week plaatsvindt in de Amsterdamse RAI.

“De inzet van robots of ‘co-bots’ vormt steeds meer een aanvulling op het werk van schoonmakers, waardoor ze efficiënter kunnen werken en hun takenpakket wijzigt”, zegt Stelling. “Het stelt schoonmakers in staat meer hospitalitytaken op zich te kunnen nemen. De rol van de schoonmaker verandert daarmee. Het gaat van een onzichtbaar beroep naar een meer zichtbare rol. De ‘co-bot’ wordt zo een collega voor de schoonmaker.”

Volgens Stelling is het gebruik van nieuwe technologieën, zoals robots en kunstmatige intelligentie (AI), ook noodzakelijk om in de toekomst alle bedrijfspanden en ziekenhuizen schoon te kunnen houden. “De schoonmaakbranche kampt al jaren met een tekort aan personeel, terwijl aan de andere kant de coronapandemie de urgentie van goede hygiëne aan het licht gebracht heeft.”

Begin dit jaar waarschuwde het Internationaal Monetair Fonds (IMF) nog voor de ingrijpende gevolgen als AI-toepassingen zoals chatbot ChatGPT steeds meer taken overnemen van mensen. De opkomst raakt volgens IMF-topvrouw Kristalina Georgieva wereldwijd bijna vier op de tien banen. Rijke landen zullen volgens haar flink profiteren van deze technologie. Daar staat tegenover dat banen verloren kunnen gaan en ook de lonen onder druk komen te staan.

Op de schoonmaakvakbeurs, die duurt van 14 tot en met 17 mei, wordt onder meer getoond hoe schoonmakers met behulp van de nieuwste technologische snufjes een ziekenhuiskamer kunnen schoonmaken. Ook wordt een podium geboden aan tal van schoonmaakproducten. In totaal zijn er 900 exposanten uit 45 landen en er worden zo’n 30.000 professionals uit meer dan 150 landen verwacht.