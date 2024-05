Aandelen gameplatform Roblox hard onderuit in New York

Aandelen van gamebedrijf Roblox zijn hard gedaald op de beurs in New York. Het bedrijf achter het virtuele platform waar gamers hun eigen wereld kunnen opbouwen, voerde de omzet in het afgelopen kwartaal op en drong zijn verlies terug. Maar beleggers schrokken van de prognoses die Roblox afgaf voor het hele boekjaar en zetten het aandeel ruim 22 procent lager.

Roblox is erg populair bij kinderen, die met een gratis account hun eigen werelden kunnen opbouwen voor rollenspellen. Het bedrijf verdient aan aankopen binnen het spel zelf, premiumabonnementen en advertenties. Voor heel 2024 verwacht Roblox 870 tot 900 miljoen dollar aan omzet en bestellingen, minder dan kenners op Wall Street hadden verwacht.

Over het algeheel overheerste optimisme op de aandelenbeurzen in New York. De Dow-Jonesindex steeg 0,9 procent tot 39.387,76 punten. De S&P 500 steeg 0,5 procent tot 5214,08 punten en Nasdaq won 0,3 procent tot 16.346,27 punten.