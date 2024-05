Bloomberg: beurswaakhond onderzoekt uitingen Boeing over veiligheid

De Amerikaanse beurswaakhond SEC onderzoekt beweringen van Boeing over de veiligheid van zijn vliegtuigen na een incident met een vliegtuig van Alaska Airlines. De toezichthouder wil nagaan of de vliegtuigbouwer of bestuurders beleggers hebben misleid of niet, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. In januari verloor een Boeing 737 Max 9 van Alaska Airlines vlak na het opstijgen een deurpaneel.

Dat de SEC onderzoek doet, betekent niet dat Boeing ook daadwerkelijk beschuldigd wordt van misleiding. De waakhond kijkt naar verklaringen van het concern vlak voor en na het ongeluk met het deurpaneel.

Dit ongeluk, waarbij geen gewonden vielen, is aanleiding geweest voor meerdere onderzoeken naar Boeing. Nadat onderzoekers hadden ontdekt dat het deurpaneel een aantal bouten miste, opende het Amerikaanse luchtvaartagentschap FAA een onderzoek naar de kwaliteitscontroles bij Boeing. Openbaar aanklagers in Seattle hebben ook documenten opgeëist van Boeing en toeleverancier Spirit Aerosystems, die de deurpanelen voor het toestel leverde.