Vegaburgerfabrikant Beyond Meat ziet vraag flink afnemen

De Amerikaanse fabrikant van vleesvervangers Beyond Meat heeft een flinke daling in de vraag naar zijn producten gezien in het eerste kwartaal van dit jaar. De verkopen gingen met 18 procent omlaag tot 75,6 miljoen dollar, omgerekend 70,4 miljoen euro.

Het nettoverlies bedroeg 54,4 miljoen dollar vergeleken met 59 miljoen dollar in de eerste drie maanden van vorig jaar. Dit verlies was groter dan marktkenners hadden verwacht. De omzet daalde onder meer omdat klanten zoals McDonald’s en Yum Brands, de eigenaar van fastfoodketens KFC, Taco Bell en Pizza Hut, minder afnamen. Ook moest het bedrijf hogere kortingen geven om zijn vegetarische alternatieven voor burgers en worstjes te verkopen.

Beyond Meat kampt naast een dalende vraag ook met hogere productie- en grondstoffenkosten. Het in het Californische El Segundo gevestigde bedrijf meldt dat het te maken heeft met een “aanhoudend zwakke vraag in de categorie plantaardig vlees, inflatie, hoge rentetarieven en zorgen over de kans op een recessie”.