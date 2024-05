Britse centrale bank houdt rente opnieuw onveranderd

De Bank of England heeft het belangrijkste rentetarief in het Verenigd Koninkrijk opnieuw onveranderd gelaten op 5,25 procent. De Britse centrale bank hield de rente daarmee voor de zesde keer op rij op het hoogste niveau sinds februari 2008. Ook economen hadden verwacht dat de leenkosten ongewijzigd zouden blijven.

De beleidsbepalers van de centrale bank waren niet unaniem over het rentebesluit. Zeven van de negen bestuurders stemden voor het ongewijzigd laten van de rente. Twee bestuurders hadden liever een renteverlaging gezien.

De Amerikaanse Federal Reserve en de Europese Centrale Bank (ECB) besloten eerder al hun rentetarieven ongewijzigd te laten, na de forse verhogingen vorig jaar om de inflatie te bestrijden. Op de financiële markten wordt gehoopt dat ze dit jaar zullen beginnen met het verlagen van de rentes. Door de hardnekkige inflatie in de VS lijkt de Fed echter mogelijk pas in september de rente te verlagen, terwijl de ECB waarschijnlijk in juni al begint met het verlagen van de leenkosten.

Ook de Bank of England verlaagt mogelijk in juni de rente om de kwakkelende economie te ondersteunen. In maart daalde de Britse inflatie nog minder hard dan verwacht tot 3,2 procent en bleef daarmee ruimschoots boven de doelstelling van 2 procent. Voor april wordt echter een stevige afname van de inflatie voorzien, door een flinke daling van de energieprijzen.

Gouverneur Andrew Bailey van de Bank of England gaf donderdag aan dat de gegevens over de inflatie “bemoedigend” zijn. “We moeten meer bewijs zien dat de inflatie laag zal blijven voordat we de rente kunnen verlagen, maar ik ben optimistisch dat de zaken de goede kant op gaan”, aldus Bailey.

De Britse centrale bank verlaagde ook de inflatievooruitzichten voor de komende jaren en kwam met nieuwe groeiverwachtingen. Voor dit jaar rekent de centrale bank nu op een economische groei van 0,5 procent, tegen een eerdere groeivoorspelling van 0,25 procent. Ook is het volgens de centrale bank waarschijnlijk dat de Britse economie de recessie in de tweede jaarhelft van vorig jaar, inmiddels achter zich heeft gelaten.

Eerder deze week verlaagde de Zweedse centrale bank al voor het eerst in acht jaar de rente in het land. In maart verlaagde de Zwitserse centrale bank als eerste van de grote centrale banken in de wereld de rente.