Tesla versnelt banenreductie in China, zeggen bronnen

De Amerikaanse producent van elektrische auto’s Tesla versnelt de banenreductie in China. Deze week is het bedrijf begonnen met het ontslaan van klantenservicemedewerkers, ingenieurs, productiemedewerkers en logistiekmedewerkers, volgens bronnen die met persbureau Bloomberg spraken.

De extra ontslagen vallen bij de Tesla-fabriek in Shanghai, waar meer dan de helft van de wereldwijde productie van het bedrijf plaatsvindt. Het is nog onduidelijk hoeveel mensen worden getroffen en wat de gevolgen zijn voor Tesla’s activiteiten in China.

Eerder maakte topman Elon Musk bekend dat hij wereldwijd meer dan 10 procent van de banen gaat schrappen. Bij de producent van elektrische auto’s werken ongeveer 140.000 mensen. Maar volgens betrokkenen is dit percentage niet heilig en kunnen er nog veel meer mensen hun baan verliezen.

Tesla kampt met een wereldwijd dalende vraag naar elektrische auto’s. De Amerikanen hebben vooral in China te maken met hevige prijsconcurrentie.